Giro - Pogacar vince per la sesta volta

È sempre e solo Tadej Pogacar show al Giro d’Italia 2024, con lo sloveno che vince anche la ventesima tappa, con arrivo a Bassano del Grappa, per suggellare il suo dominio nella Corsa Rosa numero 107. Per l’alfiere della UAE Team Emirates è il sesto successo di frazione, il quinto con la Maglia Rosa (eguagliando così niente meno che Eddy Merckx). oasport

Bassano del Grappa, 25 maggio 2024 - La tappa 20 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Alpago a Bassano del Grappa dopo 184 km che di fatto scrivono la classifica generale definitiva, che per quanto riguarda la prima piazza è fatta dalla seconda frazione: il dominio di Tadej Pogacar è cominciato a Oropa e, dopo tanti altri acuti, è culminato sul Monte Grappa, con uno scatto a 5,4 km dallo scollinamento della seconda scalata, che vede apposto il sesto sigillo, il quinto in maglia rosa come Eddy Merckx, su una corsa con un solo padrone, oggi accolto dal tripudio dei suoi tifosi (di cui alcuni piuttosto molesti e quasi dannosi per il proprio beniamino).

