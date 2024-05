Giro - Pogacar mostruoso anche sul Grappa | la maglia rosa verso la sesta vittoria a Bassano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 16.52 Pogacar in testa con 2 minuti su Martinez, Rubio e Tiberi, 2’10” su Thomas, Pellizzari e O’Connor, 3’31” su Arensman. 16.51 Rubio e Tiberi rientrano su Martinez in discesa.

oasport