Giro d’Italia - Joker stacca tutti verso Sappada | Pogacar si risparmia e prepara lo show sul Monte Grappa Vendram - impresa e lacrime dopo l’incubo

(Di sabato 25 maggio 2024) Mentree il suo seguito vanno a spasso per la Carnia sotto il diluvio, pensando più al domani che all’oggi, il nostro ciclismo ne approfitta per far cinquina:i pistard a cinque cerchi Milan e Ganna, è il turno di uno stradista puro, Andreae, 29 anni, veneto di Conegliano, che già aveva fatto centro altre anni fa. Si fa chiamarein onore del film preferito e sulla via digioca bene il jolly: entrato nella telefonatissima fuga da lontano,in discesa a poco più di 25 chilometri dal traguardo e si gode il trionfo solitario. "Mi ero segnato questa tappa a inizioe me l’ero immaginata così: sono un po’ matto, mi sono buttato in picchiata ed è andata bene", raccontale doveroseaver seminato giù dal secondo di tre colli un quartetto di corridori (Sanchez, Steinhauser, Narvaez e Alaphilippe) che la loro tappa se l’erano già vinta.

Giro d’Italia, “Joker“ stacca tutti verso Sappada: Pogacar si risparmia e prepara lo show sul Monte Grappa. Vendrame, impresa e lacrime dopo l’incubo - Giro d’Italia, “Joker“ stacca tutti verso Sappada: pogacar si risparmia e prepara lo show sul Monte Grappa. Vendrame, impresa e lacrime dopo l’incubo - Il ciclista Andrea Vendrame trionfa nella tappa Mortegliano-Sappada del Giro d'Italia, staccando gli avversari e conquistando la vittoria solitaria. Tadej pogacar risparmia energie in vista della tapp ... msn

Vendrame se ne va in discesa - Vendrame se ne va in discesa - Andrea Vendrame si prende la 19ma tappa (Mortegliano-Sappada, 157km) arrivando al traguardo dopo una fuga solitaria di oltre 30 ... Il gruppo dei top arriva placidamente a 15'57". pogacar sempre in ... servizitelevideo.rai

Giro d'Italia, oggi 20esima tappa: orario, come vederla in tv - Giro d'Italia, oggi 20esima tappa: orario, come vederla in tv - Il Giro d'Italia propone oggi la 20esima tappa, la Alpago-Bassano del Grappa di 184 km. La frazione di oggi 25 maggio 2024, in diretta tv e streaming, propone ancora salite per l'ultima giornata in gr ... adnkronos