Giro d’Italia - Domenico Pozzovivo | Ho avuto il Covi - Pellizzari aveva una grande gamba

(Di sabato 25 maggio 2024)ha partecipato alper la diciottesima volta e lo concluderà per l’undicesima volta. In una carriera condita da due quinti posti e una sesta piazza, il ciclista lucano è riuscito a togliersi la soddisfazione di concludere in top-20 (ventesimo posto) a 41 anni. Si tratta di un bel risultato in quella che dovrebbe essere la sua ultima annata agonistica, il miglior modo per chiudere una carriera infinita e di altissimo spessore tecnico.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di InBici: “Ce l’ho fatta, non ero nelle condizioni migliori da una settimana: ho sofferto di un’infezione respiratoria che poi abbiamo scoperto essered. Pogacar è stato una spanna sopra dal primo all’ultimo giorno, chapeau. Ho cercato di dare dei consigli aunae ha fatto del suo meglio. Finirlo è un motivo di orgoglio“.ha dunque elogiato il giovane Giulio, che ha regalato spettacolo nelle ultime due tappe in montagna e che ha dimostrato di poter aver un bel futuro di fronte a sè, grazie a unaapparsa decisamente pimpante in salita e su cui poter lavorare in vista anche dell’approdo in una squadra World Tour.