Giro d’Italia - ancora Pogacar vince per distacco la 20esima tappa a Bassano

L’ordine d’arrivo della ventesima tappa del Giro d’Italia 2024 - L’ordine d’arrivo della ventesima tappa del giro d’Italia 2024 - Successo per Tadej pogacar (UAE Team Emirates) nella Alpago-Bassano del Grappa di 184 km, sul podio anche Daniel Felipe Martinez e Geraint Thomas ... calciomagazine

Superman Pogacar, trionfa anche a Bassano del Grappa in un bagno di folla impazzita - Superman pogacar, trionfa anche a Bassano del Grappa in un bagno di folla impazzita - Superman pogacar. Vince in solitaria anche la sesta tappa del giro d’Italia. Primo sul traguardo di Bassano del Grappa nel tripudio popolare. Il fenomeno sloveno è già idolo della folla anche per i ... blitzquotidiano

Pogacar: "Emozione indescrivibile". Majka: "Ragazzi, questo è Superman" - pogacar: "Emozione indescrivibile". Majka: "Ragazzi, questo è Superman" - E domani sarà la prima volta a Roma..." 25 maggio - 17:54 - MILANO Il giro perfetto, pogacar non ha dubbi: "Abbiamo fatto un lavoro eccezionale all'inizio della tappa - racconta la maglia rosa, oggi ... gazzetta