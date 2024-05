Giro d’Italia - 20esima tappa | Tadej completa l’esagono

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 25 maggio 2024) La maglia rosaPogacar (UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la ventesimadel 107°, una frazione interamente in terra veneta, da Alpago a Bassano del Grappa, lungo 184 chilometri comprendenti la doppia scalata alla montagna iconica della Grande Guerra. Il fuoriclasse di Komenda ha preceduto sul traguardo di 2’07” il drappello degli altri uomini di classifica regolato dal francese Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) davanti al colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe). La classifica generale assume la sua connotazione definitiva con lo sloveno che infligge 9’57” a Martinez con il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), terzo a 10’26” nel giorno del suo 38° compleanno. Il laziale Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), che il 24 giugno compirà 23 anni, chiude in maglia bianca al quinto posto a 12’52” dal vincitore, preceduto dell’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), quarto a 12’09”.