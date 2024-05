Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar | Squadra perfetta Volevo chiudere vincendo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) È sempre e soloshow al, con lo sloveno che vince anche la ventesima tappa, con arrivo a Bassano del Grappa, per suggellare il suo dominio nella Corsa Rosa numero 107. Per l’alfiere della UAE Team Emirates è il sesto successo di frazione, il quinto con la Maglia Rosa (eguagliando così niente meno che Eddy Merckx). Quella di oggi è la ciliegina sulla torta dopo tre settimane dominate, facendo andare in delirio le centinaia di migliaia di persone accorse sul Monte Grappa. La doppia scalata è stata uno spettacolo unico per il ciclismo, e ci voleva l’assolo di, partito a poco più di cinque chilometri dall’ultimo scollinamento, per rendere il tutto perfetto. L’aveva detto lo sloveno che voleva lasciare il segno nella tappa più iconica della terza settimana, e così dopo il Mottolino le due frazioni più prestigiose delsono andate tutto al cannibale in Rosa.