Giro d’Italia 2024 - Pogacar mette il sigillo sul Monte Grappa L’Italia sorride con Tiberi e Pellizzari

(Di sabato 25 maggio 2024) L’aveva annunciata e non poteva tradire il pubblico che lo stava aspettando festante: la ventesima tappa del, quella della doppia scalata al, con arrivo a Bassano del, è ovviamente tutta di Tadej. Sesto successo in questa Corsa Rosa per il fenomeno sloveno della UAE Emirates che ha dato spettacolo in ogni modo. Per lui è festa in attesa della passerella finale di domani a Roma. Pronti, via sotto la pioggia subito attacchi. Tra i primi a muoversi Davide Ballerini (Astana Qazaqstan) e Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) che hanno guadagnato circa 20” sul plotone. Successivamente si sono agganciati Nicola Conci, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Henok Mulubrrhan (Astana-Qazaqstan), Ruben Fernandez (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sanchez (Movistar), Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa) e Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizané).