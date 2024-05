Giro d’Italia 2024 - pagelle ventesima tappa | Pogacar dominant - Pellizzari coraggioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Tadejsi prende la Alpago-Bassano del Grappa e mette il sesto sigillo sul. Lo sloveno chiude i conti per la Corsa Rosa, che domani vedrà i suoi titoli di coda nella passerella di Roma. Decisivo l’attacco nella seconda delle due ascese al Monte Grappa. Il solito strappo improvviso con cui è rientrato in un amen sulGiulio, lanciatosi in solitaria sul Grappa dopo essere stato alla ruota di Pelayo Sanchez e Janssens. L’alfiere della UAE Emirates rifila due minuti agli altri top rider e conquista la sua sesta vittoria nella Corsa Rosa. Ecco ledella(arrivato 1°) voto 10: solita dimostrazione di forza dell’alfiere della UAE Emirates, che strappa al secondo Monte Grappa e polverizza i vari Thomas, Martinez e O’Connor rifilandogli oltre due minuti. Riprendee prova a trainarlo per una parte di salita. Poi cambia passo e chiude ilda vero dominatore.