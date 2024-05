Giro d’Italia 2024 | il borsino della tappa di oggi Ultimo tappone - Pogacar sugli scudi | in pochi possono fermarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) L’grande sforzo in questo. La classifica generale si decide tutta quest’: da Albago a Bassano Del Grappa, con oltre 4000 metri di dislivello e la doppia scalata del Monte Grappa che potrà far esplodere la corsa. Ma al momento come favorito ne appare uno e soltanto uno: Tadej. Lo slovenoUAE Team Emirates è sempre più maglia rosa e semplicemente, quando decide di accelerare, non ce n’è davvero per nessuno, quasi andandosi a prendere il successo nemmeno se lo volesse. Quindi, se avesse puntato questa frazione per mettere il punto esclamativo sul suo, state certi che se l’andrà a prendere. Tra tutti gli altri c’è lotta per i piazzamenti. Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) sembra il più brillante in salita tra i cosiddetti ‘umani’, così come Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che sta proseguendo il suoin crescendo. Ma c’è da attenzionare Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers), che se avrà campo libero dal suo capitano Geraint Thomas, proverà ad attaccare la leadership dell’azzurro nella classifica di miglior giovane.