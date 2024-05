Giro d’Italia 2024 - classifiche generali aggiornate dopo ventesima tappa | Pogacar chiude i conti per la maglia rosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Tadejsi prende la Alpago-Bassano del Grappa e mette il sesto sigillo sul. Lo slovenoper la Corsa, che domani vedrà i suoi titoli di coda nella passerella di Roma. Decisivo l’attacco nella seconda delle due ascese al Monte Grappa. Il solito strappo improvviso con cui è rientrato in un amen sul coraggioso Giulio Pellizzari, lanciatosi in solitaria sul Grappaessere stato alla ruota di Pelayo Sanchez e Janssens. L’alfiere della UAE Emirates rifila due minuti agli altri top rider e conquista la sua sesta vittoria nella Corsa. Lotta allachiusa definitivamente conche si prende anche laazzurra.bianca a Tiberi eciclamino nelle mani di Milan., CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Tadej(UAE Emirates) in 76h22’13” Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) +9’56” Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +10’24” Ben O’Connor (Decathlon AG2R) +12’07” Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +12’49” Thymen Arensman (Team Ineos Grenadiers) +14’31” Einer Rubio (Movistar Team) + 15’52” Jan Hirt (Soudal Quick Step) +18’05” Romain Bardet (Team DSM-Firmenich Postnl) +20’32” Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +21’11” CLASSIFICA A PUNTI –CICLAMINO Jonathan Milan (Lidl-Trek) 327 punti Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) 200 Tim Merlier (Soudal – QuickStep) 143 CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE –AZZURRA Tadej(UAE Emirates) 230 punti Georg Steinhauser (EF Education – Easypost) 153 Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF – Faizané) 148 CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE –BIANCA Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 76h35’02” Thymen Arsensman (Team Ineos Grenadiers) +1’42” Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +11’10” SportFace.