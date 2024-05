Giro d’Italia 2024 a Roma | strade chiuse e bus deviati per la tappa finale domenica 26 maggio

Il Giro D’Italia tornerà a fare battere il cuore di tutti i ciclisti appassionati della Capitale che potranno godere dello spettacolo proprio nella città eterna dove saranno allestite le zone per accogliere tale evento. Infatti, Roma è la tappa finale del percorso, in programma per Domenica 26 Maggio. funweek

Treni, con l'orario estivo due Frecciargento in più per Ancona e Roma - Treni, con l'orario estivo due Frecciargento in più per Ancona e roma - PERUGIA Due coppie di treni veloci per l’estate. Dal 9 giugno (basta fare un giro sulla App di Trenitalia per scoprirlo) collegheranno l’Umbria alle Marche e alla romagna (quindi al ... ilmessaggero

Giro d’Italia 2024, oggi la doppia scalata del Monte Grappa: presentazione percorso e favoriti - giro d’Italia 2024, oggi la doppia scalata del Monte Grappa: presentazione percorso e favoriti - Il giro d'Italia 2024 si chiude domani a roma, ma prima ci sono da affrontare le ultime salite, in particolare il Monte Grappa ... tag24

Roma, weekend con cortei e Giro d'Italia: la mappa di divieti e chiusure stradali. Si parte già oggi con i primi disagi - roma, weekend con cortei e giro d'Italia: la mappa di divieti e chiusure stradali. Si parte già oggi con i primi disagi - Oggi il timore per possibili disordini a causa dei cortei in Centro. Mentre domani c’è il giro d’Italia che fa tappa a roma, dove è previsto anche l’arrivo di ... ilmessaggero