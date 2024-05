Giro d’Italia 2024 a Roma | il percorso della tappa 21 e l’altimetria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Bassano del Grappa, 25 maggio- Passerella finale per il. Asi corre la21 con esito probabile (ma non scontato) in volata. Ieri è arrivato il sesto sigillo di Tadej Pogacar. Straordinaria azione sul Monte Grappa e arrivo in solitaria per lo spettacolo finale che mette la firma dello sloveno sul trofeo senza fine. Undominato dalla prima all’ultimaper Pogacar, che ha solo mancato di eguagliare Gianni Bugno, quando nel 1990 vinse con la maglia rosa addosso per tutta la duratacorsa. Jhonatan Narvaez, alla primaa Torino, gli ha tolto questa gioia. Ma resta la grande partecipazione del campioneUae, che ha onorato la corsa italiana fino alla fine, fornendo show sia con i suoi attacchi sia donando se stesso a bambini, tifosi e appassionati. Ora c’è la passerella di, dove si potrà brindare sia in bici che sul podio finale, primapreparazione verso il Tour e una storica doppietta per eguagliare Marco Pantani nel 1998.