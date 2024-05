Giro di vite contro furti e rapine tra Roma e il litorale | otto arresti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 maggio 2024) Illi hanno riguardato soprattutto il quadrante Sud e Fiumicino.nei centri commerciali, dalle centraline elettriche, guida senza patente, targhe rubate, evasione dai domiciliari e spaccio. Di tutto un po’ quanto a fenomeni di criminalità diffusa per i carabinieri della CompagniaOstia che nella giornata di ieri, sabato 24 maggio, hanno condun servizio dillo straordinario del territorio diCapitale, concentrandosi in particolare nelle zone del X° e XI° Municipio. I servizi mirati al contrasto dei reati predatori () e dei fenomeni di criminalità diffusa hanno portato a identificare 187 persone, 8 delle quali arrestate, oltre a eseguire verifiche su 94 veicoli. Tenta la fuga dailli a bordo di un’auto, senza patente: arrestato a Casal Palocco I carabinieri della StazioneCasal Palocco hanno arrestato un cittadino italiano che, al fine di eludere illlo in località Vitinia, ha tentato la fuga a bordo di un’auto, ma è stato raggiunto e bloccato.