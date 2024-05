Giro 2024 - le pagelle Il joker Vendrame cala il joll - Thomas dietro la lavagna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio– Ledella tappa 19 deld’Italia. Ecco i voti di Angelo Costa 10 a ANDREACronaca di una vittoria annunciata. ‘Me l’ero immaginata così’, confessa il veneto che si fa chiamare, in onore del film preferito. Nelle giornate buone ci mette sempre un pizzico di follia: stavolta lo fa in discesa, dopo aver rimediato a un momento difficile in salita, dimostrando che volere è anche potere. 9 a SANCHEZ & CO Al traguardo lo spagnolo è il primo di un quartetto di corridori che potrebbero starsene tranquilli perché una tappa l’hanno già vinta. E invece lui, Steinhauser (voto 9), Narvaez (7) e Alaphilippe (6) ci riprovano, chi più chi meno arrivando vicino al bis: applausi a tutti per lo spirito esemplare con cui hanno interpretato questo. 6 a ALESSANDRO DE MARCHI Dato incredibilmente per ritirato due giorni fa da un errore dei segnalatori, dimostra di esser presentissimo andando in fuga nella sua terra.