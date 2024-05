Girma sarà pronto ai primi di luglio

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo l’intervento al menisco del ginocchio sinistro effettuato lo scorso 4 aprile, Natanha iniziato o in questi giorni la fase più intensa della riabilitazione e, se non ci saranno intoppi, il talentuoso trequartista granataper idiquando la Reggiana si radunerà in vista del ritiro di Toano. Classe 2001, svizzero di origini eritree, è il gioiello che il club proverà a tenersi stretto nonostante qualche assalto da parte di club facoltosi (anche di Serie A…) che gli hanno messo gli occhi addosso dopo i 6 gol e i 2 assist,fatti registrare in 29 presenze tra campionato e Coppa. La sua permanenzauno dei grandi temi del mercato estivo granata che, dopo aver già ‘blindato’ il prestito di Vergara, se riuscisse a trattenere anche- che comunque ha un contratto fino al 2027 - avrebbe già 2 giocatori di grande qualità nel reparto offensivo.

Un annuncio tutt’altro che scontato: alti e bassi nella stagione delle classiche di primavera, ma il riscatto è pronto nel Bel Paese. Biniam Girmay sarà al via del Giro d’Italia 2024, tornerà dopo due anni alla partenza della Corsa Rosa. oasport

Calcio, la Sampdoria cerca il pass per i play off nell'ultima gara casalinga davanti a Sven Goran Eriksson - Sarà una partita, comunque, speciale per la presenza di Sven Goran Eriksson invitato dalla società ... Satalino, Sampirisi, Sziminski, Marcandalli; Pieragnolo, Bianco, Kabashi, Fiamozzi, Girma; ... 104news

Reggiana a Genova per sorprendere la Sampdoria e sognare i playoff - Nesta dovrà fare a meno dei lungodegenti Girma, Crngoj e Sampirisi , dopo la vittoria contro i ... Dopo la sfida contro la Sampdoria la testa sarà tutta per il derby contro il Parma, in programma ... reggionline