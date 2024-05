Giovanili biancazzurre Primavera contro l’Imolese

(Di sabato 25 maggio 2024) In attesa del match della Spal Under 17, che domani sarà impegnata sul campo del Renate nel ritorno degli ottavi di finale del campionato di categoria, le varie selezioni del settore giovanile biancazzurro disputeranno una serie di amichevoli. La Spaldi mister Grieco ospitaoggi alle 11 al centro sportivo Fabbri. Sempre in via Copparo, oggi alle 16 la Spal Under 15 riceve il Bologna. Domani alle 11 al centro sportivo Fabbri invece si affronteranno le selezioni Under 16 di Spal e Sassuolo. In campo femminile l’Accademia Spal Under 19 affronta le pari età del Real Meda oggi alle 15,30 a Vigarano Mainarda. Le formazioni della Spal femminile Under 15 e Under 12 invece oggi e domani sono impegnate nel torneo Union Sanmartinese. Infine, domani alle 15,30 a Vigarano Mainarda la prima squadra dell’Accademia Spal – già salva aritmeticamente nel campionato di serie C – ospiterà il Chieti con l’obiettivo di compiere il sorpasso sulle abruzzesi e balzare al nono posto in classifica a una giornata dalla fine del torneo.

Conclusi i rispettivi campionati, le formazioni del settore giovanile biancazzurro sono scese in campo nel weekend per disputare una serie di test match. La Spal Under 17 di mister Pedriali, ancora in corsa per il titolo nazionale di categoria, ha ospitato il Venezia imponendosi per 4-2. sport.quotidiano

Se prima squadra e Primavera sono già in vacanza, per la Spal Under 17 è tempo di fasi finali del campionato di categoria. Si comincia oggi alle 16 al centro sportivo Fabbri (l’ingresso per il pubblico è gratuito) contro il Renate, poi domenica prossima in Brianza si disputerà la gara di ritorno. sport.quotidiano

