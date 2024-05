Giornata mondiale dei bambini - papa Francesco allo Stadio Olimpico Domani atteso Roberto Benigni in piazza San Pietro

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono oltre 100mila ie le bambine, provenienti da 101 Paesi, che partecipano, insieme al Pontefice, alla due giorni della primadeia Roma. Un evento, fortemente voluto daanche come tappa di avvicinamento al Giubileo del 2025, che si è aperto oggi, sabato 25 maggio, alle 15:30e proseguiràinSan. Una prima volta, dunque, annunciata dalanche sui suoi canali social: “Carissimie bambine, Dio, che ci ama da sempre, ha per noi lo sguardo del più amorevole dei papà e della più tenera delle mamme – ha scritto il Pontefice su X -. Lui non si dimentica mai di noi, ogni giorno ci accompagna e ci rinnova con il suo Spirito”. Carissimie bambine, Dio, che ci ama da sempre, ha per noi lo sguardo del più amorevole dei papà e della più tenera delle mamme. Lui non si dimentica mai di noi, ogni giorno ci accompagna e ci rinnova con il suo Spirito.

Roma, 25 maggio 2024 - Da Etan Patz alla giornata internazionale dei bambini scomparsi. Nata proprio per ricordare il piccolo americano di 6 anni sparito a New York il 25 maggio 1979. La polizia di Stato è impegnata anche quest’anno in iniziative che vogliono sensibilizzare su questa tema così delicato, “cercando di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa”, come ricorda una nota. quotidiano

Papa Francesco: Cristo vive - Papa Francesco: Cristo vive - Aspettando l’incontro con i bambini nel pomeriggio questa mattina è stata molto intensa per papa Francesco, che ha incontrato i partecipanti al Congresso Internazionale di Pastorale giovanile promosso ... korazym