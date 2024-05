Giornata mondiale dei bambini a Roma - Papa Francesco | La pace sempre è possibile

Sono oltre 100mila i bambini e le bambine, provenienti da 101 Paesi, che partecipano, insieme al Pontefice, alla due giorni della prima Giornata mondiale dei bambini a Roma. Un evento, fortemente voluto da papa Francesco anche come tappa di avvicinamento al Giubileo del 2025, che si è aperto oggi, sabato 25 maggio, alle 15:30 allo Stadio Olimpico e proseguirà domani in Piazza San Pietro. ilfattoquotidiano

Roma, 25 maggio 2024 - Da Etan Patz alla giornata internazionale dei bambini scomparsi. Nata proprio per ricordare il piccolo americano di 6 anni sparito a New York il 25 maggio 1979. La polizia di Stato è impegnata anche quest’anno in iniziative che vogliono sensibilizzare su questa tema così delicato, “cercando di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa”, come ricorda una nota.

