Giornata internazionale dei bambini scomparsi | a chi e come chiedere aiuto dinanzi ad una simile tragedia

(Di sabato 25 maggio 2024) Il 25 maggio è la “dei“. Una data simbolo legata alla scomparsa, nel lontano 1979, del piccolo Etan Patz, un bimbo di sei anni appena che sparì a New York; un tragico evento dal quale prese vita un movimento per le persone scomparse che portò allo sviluppo di metodi e dinamiche L'articolo Temporeale Quotidiano. .

25 Maggio, giornata internazionale dei bambini scomparsi - 25 Maggio, giornata internazionale dei bambini scomparsi - Ogni giorno questure e caserme italiane raccolgono in media 53 denunce di minori scomparsi, contro le 47 del 2022 e le 33 del 2021. I giovanissimi in parte tornano a casa, vengono rintracciati o danno ... rainews