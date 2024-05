Giornata dei bambini scomparsi - con Kata nel cuore Nel 2023 in Toscana 216 denunce

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 - Il prossimo 10 giugno sarà un anno che la piccolaè scomparsa. Il pensiero non può che andare a lei, oggi che si festeggia lainternazionale dei. E alla piccola sparita dall’inferno dell’Astor ha fatto riferimento anche il questore di Firenze Maurizio Auriemma, che stamani alla stazione Santa Maria Novella ha partecipato all’iniziativa che ha visto insieme Polizia di Stato e associazione Penelope. Un momento di sensibilizzazione, ma anche di gioco per i più piccolini, che sono potuti salire a bordo del “Poli012”, l’ormai famosa riproduzione in legno di un piccolo elicottero della Polizia di Stato. Gli agenti della Questura di Firenze, della Polizia Ferroviaria e della Scientifica hanno distribuito materiale informativo ed hanno dimostrato quanto i cani poliziotto siano fondamentali per la sicurezza e per la ricerca delle persone scomparse.

