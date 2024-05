Giorgia Meloni si difende attaccando e così, nell'ultimo video postato sui social, lei stessa ironizza sull'accusa di censura e di avere trasformato la Rai in "TeleMeloni". "Eccomi qui in una nuova puntata degli 'Appunti di Giorgia' che però ho deciso di ribattezzare 'TeleMeloni' perché l'unica.. today

Articolo pubblicato sabato 25 Maggio 2024, 13:01 Giorgia Meloni arriva in auto al Teatro Sociale di Trento, senza fermarsi per selfie o per un bagno di folla. Avanza velocemente sui suoi tacchi alti, ignorando forse i quattro o cinque contestatori che la accolgono urlando: “Viva l’Italia progressista” e “Tornatene a casa”. ildifforme

Giorgia Meloni: «Libertà limitata solo dalla sinistra come ai tempi del Covid». Elly Schlein: «Spacca l'Italia con l'autonomia» - giorgia meloni: «Libertà limitata solo dalla sinistra come ai tempi del Covid». Elly Schlein: «Spacca l'Italia con l'autonomia» - Durante gli 'Appunti di giorgia', giorgia meloni ha commentato le recenti dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein, che l'accusava di aver cancellato la libertà delle persone nell'ultimo ... ilmattino

Meloni a Schlein: 'Libertà limitata sempre e solo dalla sinistra' - meloni a Schlein: 'Libertà limitata sempre e solo dalla sinistra' - "La segretaria del Pd ha detto di recente che in questo e anno e mezzo starei cancellando la libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere la gente in casa ... ansa

Schlein a Meloni: 'E' l'Italia che si spacca con l'autonomia' - Schlein a meloni: 'E' l'Italia che si spacca con l'autonomia' - Qui non si tratta della sua poltrona, è l'Italia che si spacca. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con l'autonomia differenziata, che è il cinico baratto di meloni con ... ansa