Giorgetti - ' su asset russi progressi ma non finalizzato'

(Di sabato 25 maggio 2024) Sul tema degliil G7 finanziario ha fatto "dei", ma la partita non è ancora "finalizzata", "perché presenta delle problematiche di tipo tecnico e legale", ma è "confermato il posizionamento politico" per il sostegno all'Ucraina "da parte di tutti i Paesi del G7". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloin conferenza stampa al termine del G7 finanziario. I governatori delle banche centrali del G7 hanno espresso al vertice di Stresa "soddisfazione per la resistenza economia mondiale alla restrizione monetaria" degli ultimi anni e hanno constatato che "le prospettive sono in ripresa, non in maniera eccezionale, ma di ripresa a livello mondiale", ha sottolineato il governatore di Bankitalia Fabio Panetta in conferenza stampa. Anche l'inflazione "ha una tendenza di fondo comune, sta diminuendo in tutte le principali aree economiche", anche se in modo non uniforme con l'Europa in questo caso più avanti degli Usa.