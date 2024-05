(Di sabato 25 maggio 2024) Alla scoperta delNazionale. Nella giornata di ieri al centro visitatori di Sant’Antonio Valfurva, il reparto Carabinieri P.N. "" ed Ersaf (Nazionale) hanno organizzato una giornata destinata alle classi 3ªA e 3ªB della scuola primaria di Bormio e alle classi 1ªA, 2ªA e 3ªA della scuola secondaria di Sant’Antonio Valfurva, tutte dell’Istituto Comprensivo "Martino Anzi" di Bormio. Le attività, che hanno visto impegnati sul campo i carabinieri forestali, il personale dele gli accompagnatori di media montagna locali, hanno coinvolto circa un centinaio di ragazzi e si sono sviluppate lungo il corso dell’intera mattinata, tra momenti ludici e, proiettando le nuove generazioni in un tangibile contesto ambientale di notevole pregio naturalistico. La data del 24 maggio ha un enorme valore simbolico per le aree protette europee perché in questa giornata del 1909 è stato creato in Svezia il primonazionale europeo.

Giochi e percorsi didattici il Parco dello Stelvio spiegato agli studenti - Giochi e percorsi didattici il parco dello stelvio spiegato agli studenti - Il parco Nazionale dello stelvio ha ospitato una giornata educativa per studenti delle scuole primarie e secondarie, coinvolgendo carabinieri forestali e personale del parco in attività didattiche e l ... ilgiorno

Alfa Romeo Stelvio Stelvio 2.2 t Tributo Italiano Q4 210cv auto nuova a Vercelli - Alfa Romeo stelvio stelvio 2.2 t Tributo Italiano Q4 210cv auto nuova a Vercelli - Il nostro vasto parco auto e i nostri prezzi competitivi sono ottime ragioni per venire a farci visita a Casale Monferrato e Vercelli! Il nostro staff cortese e professionale ha come missione fornire ... automoto

Nel Parco dello Stelvio gli allevatori tengono in stalla gli animali per paura dei grandi predatori - Nel parco dello stelvio gli allevatori tengono in stalla gli animali per paura dei grandi predatori - L'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurale ha emesso un comunicato stampa congiunto con il Comitato per la tutela delle persone e degli animali dal lupo riguardante la re ... primalavaltellina