Giochi da giocare con Joypad su smartphone

(Di sabato 25 maggio 2024) Iper Android e iPhone sono realizzati per poter essere giocati direttamente con i comandi touch disponibili sullo schermo: si premere in un punto preciso dello schermo e si ottiene il comando desiderato. Questo tipo di gioco può andar bene per ini casual, ma alcunimobile sono così ben realizzati da necessitare di un sistema di controllo molto più preciso, come quello ottenibile con i tasti fisici di un controller. Ma qualipersi giocano con un controller, senza troppe configurazioni? Facciamo quindi un riepilogosu comecon un controller collegato alloed ipiù adatti che richiedono ilesterno. https://www.navigaweb.net/2022/01/-con-supporto-per--e.html LEGGI ANCHE -> 100 MiglioriAndroid Gratis da scaricare su1)perI telefoni moderni offrono la connessione Bluetooth per poter interagire con i controller; sulla carta quindi qualsiasi controller per console può essere connesso al telefono, così da poter iniziare subito autilizzando gli stessi tasti usati per iin salotto.

