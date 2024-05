Ginnastica ritmica - Sofia Raffaeli argento agli Europei | Quattro esercizi abbastanza pulit - Nikolova molto forte

(Di sabato 25 maggio 2024)ha conquistato la meda d’nel concorso generale individuale degli2024 di. La fuoriclasse marchigiana ha eseguitodi spessore sulla pedana di Budapest e si è confermata sul secondo gradino del podio continentale a distanza di dodici mesi dall’ultima volta. L’azzurra si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della bulgara Stiliana, oggi apparsa di un’altra categoria.ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono felice per l’perché è il frutto dii. Sono comunque felice di essere finita dietro laperché è una ginnastacon cui mi piace confrontami in gara. Ora resettiamo tutto perché domani mi aspettano le finali di altriattrezzi ma sarà comunque un buon allenamento in vista di Parigi. Questa meda la dedico a tutta l’Italia, alla Federazioned’Italia perché crede in me, allaFabriano e alle Fiamme Oro che mi supportano quotidianamente”.

