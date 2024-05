Ginnastica ritmica - Sofia Raffaeli argento agli Europei! Bis sul podi - Nikolova dominante nell’all-around

(Di sabato 25 maggio 2024)ha ribadito di essere uno dei principali punti di riferimento dellainternazionale. Dopo essersi laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale un paio di anni fa, la fuoriclasse marchigiana ha brillatoe ha conquistato una splendida meda d’sul giro completo, l’unica gara prevista anche alle Olimpiadi (dove non sono in programma le finali di specialità). La 20enne ha brillato sulla pedana di Budapest, tramortendo la concorrenza della sua grande rivale, ovvero la tedesca Darja Varfolomeev che l’aveva battuta lo scorso anno in campo iridato e che sembrava insuperabile per quanto visto negli ultimi mesi in Coppa del Mondo. Nel secondo gruppo, però, è emersa la bulgara Stiliana, che è riuscita ad avere la meglio sulla nostra portacolori per quattro punti e a laurearsi Campionessa d’Europa con pieno merito.ha così eguato l’continentale di dodici fa e ha fatto capire di poter puntare chiaramente alla meda alle Olimpiad.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 17.45 17.19: Grazie per averci seguito, per l’All Around è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a tra poco con il concorso generale a squadre. oasport

Tutto pronto per gli Europei 2024 di ginnastica ritmica, in programma tra giovedì 23 e domenica 26 maggio alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la 40esima edizione della rassegna continentale, tappa decisiva anche in ottica qualificazione per Parigi. sportface

Tutto pronto per le finali All-Around individuali e a squadre degli Europei 2024 di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Archiviate le prime giornate dedicate alle qualificazioni, le 24 migliori individualiste tornano in pedana per conquistare le prime medaglie di questa rassegna continentale, importante tappa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. sportface

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024/ Video streaming Rai: Sofia Raffaeli in copertina (25 maggio) - DIRETTA EUROPEI ginnastica ritmica 2024/ Video streaming Rai: Sofia Raffaeli in copertina (25 maggio) - Diretta Europei ginnastica ritmica 2024 streaming video Rai: focus su Sofia Raffaeli, orario, programma e finali del giorno, sabato 25 maggio. ilsussidiario

Budapest – Raffaeli e Baldassarri tra le migliori 24 d’Europa. Azzurre in tutte le finali. All around in diretta su Rai Play - Budapest – Raffaeli e Baldassarri tra le migliori 24 d’Europa. Azzurre in tutte le finali. All around in diretta su Rai Play - Budapest – Raffaeli e Baldassarri tra le migliori 24 d’Europa. Azzurre in tutte le finali. All around in diretta su Rai Play Dopo la prima parte delle ... politicamentecorretto

Grande esperienza per l’A.S.D. ArteGinnastica all’International Tournement Levki Cup in Bulgaria - Grande esperienza per l’A.S.D. Arteginnastica all’International Tournement Levki Cup in Bulgaria - Dal 17 al 19 maggio si è tenuto a Sofia, in Bulgaria, l’International Tournement Levki Cup, al quale unica invitata, tra le società italiane di ginnastica ritmica, in seguito agli ottimi risultati ott ... liguriasport