Ginnastica ritmica - le Farfalle illuminano gli Europei | magico argento all-aroun - caccia alle Olimpiadi

(Di sabato 25 maggio 2024) Lehanno conquistato una splendida medaglia d’nel concorso generale a squadre degli2024 di. L’Italia si era presentata a Budapest (Ungheria) con grandi ambizioni dopo le eccellenti prestazioni offerte in Coppa del Mondo negli ultimi mesi e le ragazze della DT Emanuela Maccarani hanno prontamente risposto presente, riuscendo a salire sul secondo gradino del podio nell’all-d (l’unica gara che sarà presente anchedi Parigi 2024, dove non sono in programma le finali di specialità) grazie a due splendidi esercizi eseguenti nella capitale magiara. Alessia Maurelli e compagne sono state splendide con gli amati cinque cerchi, venendo premiate con il punteggio di 38.900 (21.9 il D Score, 8.350 per l’esecuzione, 8.650 di pannello A: secondo punteggio di giornata). Le azzurre si sono difese con caparbietà nel sempre ostico esercizio misto con tre nastri e due p, chiudendo con il riscontro di 32.

Le Farfalle tornano sul podio e conquistano l’argento nell’All-Around a squadre agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Budapest. Dopo aver mancato le medaglie nell’edizione 2023 disputata a Baku con il quarto posto, la squadra azzurra torna a splendere in Ungheria, dove deve arrendersi soltanto alla solida, perfetta, Bulgaria che difende il titolo conquistato lo scorso anno in Azerbaijan. sportface

Sofia Raffaeli è d'argento nell'All Around, Baldassarri sesta

