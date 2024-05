Ginnastica ritmica - Europei Budapest 2024 | Sofia Raffaeli si inchina a Stiliana Nikolov - è argento nell’All-Around

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Ancora una medaglia europea per, che ainviduale. Una conferma per la 20enne ginnasta marchigiana, già sul secondo gradino del podio sia agliche ai Mondiali dello scorso anno. Alla Papp Laszlo Sportarena dila giovane fuoriclasse azzurra ha dovuto accettare quest’oggi la superiorità dia, che si presentava all’appuntamento continentale probabilmente con i favori del pronostico dopo un avvio di stagione esaltante. La bulgara, che si è esibita nel gruppo B conoscendo già il punteggio della nostra portacolori, non ha avvertito alcuna pressione, piazzando un esercizio perfetto dopo l’altro: il suo score finale recita 143.750, inavvicinabile per chiunque in questa giornata. Una prestazione comunque superlativa, a ormai due mesi dalle Olimpiadi di Parigi, per, con un punteggio di 139.750 anche migliore rispetto a quello già ottimo ottenuto tra giovedì e venerdì nelle qualificazioni.