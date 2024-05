Ginnastica ritmica - Europei Budapest 2024 | le Farfalle sono vice campionesse d’Europa

(Di sabato 25 maggio 2024) Letornano sul podio e conquistano l’argento nell’All-Around a squadre aglidiin corso a. Dopo aver mancato le medaglie nell’edizione 2023 disputata a Baku con il quarto posto, la squadra azzurra torna a splendere in Ungheria, dove deve arrendersi soltanto alla solida, perfetta, Bulgaria che difende il titolo conquistato lo scorso anno in Azerbaijan. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo totalizzano un punteggio di 71.200, arrivato grazie al 38.900 ai cinque cerchi (dopo il ricorso presentato dalla DTN Emanuela Maccarani e accolto dai giudici) e al 32.230 nell’esercizio misto. Con lo stesso score sale sul podio anche la Spagna. L’Italia conquista anche un posto nelle due finali di specialità con il secondo punteggio in entrambe le prove. Il terzo argento, considerando anche quello ottenuto da Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale, arriva dalla speciale classifica per team, data dalla somma dei punteggi individuali sommati a quelli di squadra: Italia con 338.

