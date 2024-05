Ginnastica La Virtus Pasqualetti cerca la finale scudetto

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi i ginnasti dellacercheranno a Firenze il pass per ladi domani quando si assegnerà lo. Le squadre sono state suddivise in due raggruppamenti: nel primo figuranoMacerata, Pro Carate e Ferrara; nel secondo ci sono Ancona, Mestre e Romagna team. Saranno ammesse allale prime di ogni girone e la migliore seconda. Lasi presenta all’appuntamento con Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Paolo Principi, Andrea Cingolani, Tommaso De Vecchis e Filippo Castellaro. Le semifinali di oggi potranno essere seguite dalle 16.50 in diretta su Sportface Tv, mentre ladi domani sarà sarà trasmessa in diretta su Rai Sport dalle 15.40. .

