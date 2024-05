Ginnastica artistica le Fate controllano nelle semifinali della Final Six Scudetto Brilla Esposito avanti Brixia e Civitavecchia

A Firenze, nella splendida cornice di Palazzo Wanny, ha preso il via la Final Six di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Nessuna sorpresa tra le favorite, con le due squadre detentrici del titolo che domani avranno l’occasione di ripetersi. sportface

La diretta testuale live delle semifinali Scudetto di Serie A1 del Campionato Italiano "Trofeo Veggy Good" 2024 di ginnastica artistica. Archiviate le tre tappe di regular season a Montichiari, Ancona e Ravenna, si alza il sipario sulla Final Six che vede al via le sei squadre migliori della regular season, pronte a darsi battaglia per l'ambito trofeo.

