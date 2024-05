Ginnastica artistica - Final Six Serie A1 2024 | definite le finaliste

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) A Firenze, nella splendida cornice di Palazzo Wanny, ha preso il via laSix dimaschile e femminile. Nessuna sorpresa tra le favorite, con le due squadre detentrici del titolo che domani avranno l’occasione di ripetersi. In campo femminile la Brixia delle Fate azzurre con le fresche campionesse europee Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli, oltre a Giorgia Villa, Martina Maggio e Veronica Mandriota chiude in testa il Girone B, mentre nel Girone A prevale laCivitavecchia guidata da Manila Esposito 4 volte medaglia d’oro ai recenti Europei di Rimini. La terza squadra che accede allaissima come miglior seconda per punteggio tecnico è laLibertas Vercelli al suo primo anno inA1. Nella gara maschile nessun problema per i ragazzi della Virtus Ernesto Pasqualetti, detentori del tricolore 2023 conquistato a Napoli un anno fa dopo i precedenti tre successi nel 2013, 2016 e nel 2020.