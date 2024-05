Ginnastica - argento agli Europei di Budapest | Una medaglia frutto di tanti mesi di lavoro

(Di sabato 25 maggio 2024) "Dedico la meda alla mia famiglia". È il dolce messaggio della ginnasta Anna Piergentili, quindicenne di Sarnano, diventata vicecampionessa europea junior alla palla. Con 31.250 punti, allenata da Claudia Mancinelli allaFabriano, ha vinto la meda d’al debutto a un campionato continentale mettendo così il sigillo della delegazione italiana sugliJunior 2024 di. Anna è finita davanti alla bulgara Magdalena Valkova, bronzo con 31.150, e dietro a Maayan Sumkin Meital, oro con 33.550. "È il– ha detto la ginnasta – didi duro e costantein palestra con Claudia per arrivare qui, pronta con un esercizio nuovo. Dedico la meda alla famiglia, sempre con me, alla società e alla Federazione per il continuo supporto". Una gioia per babbo Luca (sindaco uscente di Sarnano), mamma Elisabetta e le sorelle Elena e Lucia. Body rosso, esibizione sulla musica di "Imaginer l’Amour" e la salita sul secondo gradino del podio, tra gli applausi delle compagne.

