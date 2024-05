Gilardino su Gudmundsson | Società farà scelte su cessioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Alberto, allenatore del Genoa, avverte circa i rischi della prossima stagione per il Grifone. Aggiunge qualcosa sul mercato, forse un riferimento ad Albertsu Sky Sport.– L’Inter è estremamente interessata ad Albert. L’islandese ha attirato però l’attenzione di altri club anche, tra cui la Juventus. Albertoavverte i tifosi del Genoa su ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi: «Quest’anno eravamo una sorpresa, il prossimo saremo una realtà. Sarà un campionato diverso e complicato, ma abbiamo un’ottima base di squadra. Sappiamo che ladovrà fare dellesu delle, ma mi auguro che arrivino nuovi giocatori che abbiano pari valore a quelli che andranno via. Noi lavoriamo con tutti nel miglior modo possibile. Ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo con grande ambizione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.