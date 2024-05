Gilardino d’applausi Tanto entusiasmo - stagione da record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Annata da incorniciare per, chiusa con ildi punti per una neo promossa: "Sono felice ed entusiasta per come è cresciuta la squadra e l’autostima nel corso dell’anno e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Quest’anno eravamo una sorpresa, quindi con grandissimoabbiamo affrontato questa. Il prossimo campionato sarà complicato e completamente diverso perché dovrà essere quello della conferma". Prima però un’estate che cambierà faccia al Grifone: "Abbiamo una buona base e mi auguro che ci possano essere dei nuovi arrivi con pari valore delle partenze".