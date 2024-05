Gigi D’Alessio | è uscito Fra il nuovo album con brani inediti - indimenticabili hit e duetti

(Di sabato 25 maggio 2024) Con featuring,hit esce “Fra”, ildi. E’nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio FRA, ildi(GGD Edizioni Srl/Sony Music) in formato CD e vinile bianco. Concepito come se fosse una playlist da ascoltare dall’inizio alla fine, FRA scorre veloce .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a 2anews©

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Festival di Sanremo “rimane sempre la più bella vetrina per la nostra musica, ma adesso sono concentrato sul progetto del nuovo album”. Lo ha spiegato Gigi D’Alessio nel corso della presentazione del suo nuovo album ‘Fra’, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se stia preparando una canzone con cui partecipare al Festival della canzone italiana. anteprima24

Indimenticabili hit e featuring con Alessandra Amoroso, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè e LDA. Esce oggi, venerdì 24 maggio FRA, il nuovo album di Gigi D’Alessio (GGD Edizioni Srl/Sony Music) in formato CD e vinile bianco. sbircialanotizia

Il titolo, «Fra»? È gergo giovanile partenopeo, sta per «fratello», «bro», per il romanesco «frate». Ma sta anche per Francesco, il suo. ilmattino

Gigi D'Agostino, come sta: la rinascita dopo la malattia (tremenda), quattro anni d'oblio, la guarigione con la musica - gigi D'Agostino, come sta: la rinascita dopo la malattia (tremenda), quattro anni d'oblio, la guarigione con la musica - Il musicista è tornato in pubblico dopo una lunga lotta contro il tumore. Sarà ospite di Verissimo, oggi. Poi arriverà il primo concerto dopo quattro anni. libero

Gigi D'Alessio esce con un nuovo disco dedicato a suo figlio: «Fare musica non è una gara. Sanremo Ci torno se ho un progetto» - gigi D'Alessio esce con un nuovo disco dedicato a suo figlio: «Fare musica non è una gara. Sanremo Ci torno se ho un progetto» - Il successo gigi se l'è guadagnato giorno dopo giorno e ora torna sul palco con un nuovo disco: "Fra". Un disco dedicato a Francesco, l'ultimo dei suoi sei figli. «E poi “fra” in napoletano - racconta ... ilmessaggero

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, 6 scosse di terremoto nella notte - nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, 6 scosse di terremoto nella notte - La scossa più forte risulta essere quella verificatasi alle ore 3.03, catalogato con magnitudo 2.7, profondità 2,4 km ... internapoli