Gigi D’Agostino torna in tv e parla della malattia | Il dolore porta via la vita

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 25 maggio 2024) Disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico, ma soprattutto redance italiana,negli ultimi anni è stato lontano dalla tv perché ha dovuto combattere contro un brutto male. Dopo una lunga battagliaadesso sta meglio, infatti lo scorso febbraio ha fatto il suo comeback al Festival di Sanremo. Oggi il produttore invece ha rilasciato la sua prima intervista televisiva in molti anni ed hatosuaa Verissimo.: “Ho visto il buio, la paura resta”. “Iltivia tutto il resto, tutte le cose vengono offuscate. Non saprei come descriverlo. Ilti rapisce alla, la mattina aspetti che arrivi sera sperando di provare meno. Sono stati mesi che non si possono descrivere. Poi è stato bello quando mi sono ripreso. Quando ti succedono queste cose, iltivia tutto il resto.