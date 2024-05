Gigi D’Agostino - la rinascita dopo la malattia | Sto megli - a giugno torno a suonare a Milano

(Di sabato 25 maggio 2024)laD'Agostino ne parla per la prima volta in TV a Verissimo: "Stoo, a" L'articolo proviene da Novella 2000. .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a novella2000©

Gigi D’Agostino, il noto DJ e producer, ha affrontato un periodo di malattia che l’ha tenuto lontano dai riflettori a partire dal 2021. Ha sofferto di un grave problema di salute, che non è stato specificato, ma è stato descritto come un dolore costante. blogtivvu

Gigi D’Agostino è ritornato da poco alla sua consolle a seguito del momentaneo abbandono alla musica a causa della malattia. Il capitano della musica dance, oggi, sarà ospite in esclusiva a “Verissimo” dove per la prima volta racconterà il suo calvario causato da un grave problema di salute che l’ha tenuto lontano dalle scene dal 2021: “Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. metropolitanmagazine

Gigi D'Agostino, la malattia a Verissimo: «Mesi durissimi, quando il dolore è atroce e non puoi fare nulla è brutto. Ora convivo con la paura» - gigi D'Agostino, la malattia a Verissimo: «Mesi durissimi, quando il dolore è atroce e non puoi fare nulla è brutto. Ora convivo con la paura» - gigi D'Agostino a Verissimo con Silvia Toffanin racconta l'incubo della malattia. E non solo. gigi D'Agostino è uno dei simboli della musica dance nel mondo e con le sue hit ... leggo

Gigi D'Agostino a Verissimo dopo la malattia: "Vivo una seconda vita, ma ho ancora paura" - gigi D'Agostino a Verissimo dopo la malattia: "Vivo una seconda vita, ma ho ancora paura" - Il re dalla dance è stato protagonista con Silvia Toffanin in un'intervista intesa, con rivelazioni toccanti sulla lotta contro il tumore e la guarigione ... libero

Gigi D'Agostino ospite a Verissimo: «La malattia Un dolore atroce. Ho ancora paura» - gigi D'Agostino ospite a Verissimo: «La malattia Un dolore atroce. Ho ancora paura» - gigi D'Agostino è ospite per la prima volta a Verissimo. Il dj simbolo della musica dance ripercorre la sua carriera, dall'infanzia con due genitori severi alla pausa per la malattia. «La passione per ... ilmessaggero