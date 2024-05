Gigi D’Agostino - chi è la moglie | curiosità e vita privata del capitano della dance

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024)è tra i protagonistimusicaitaliana ed internazionale degli ultimi trentanni, durante i quali ha portato al successo hit come L’Amour Toujours, Bla Bla Bla, La Passion. Oggi il dj sarà ospite per la prima volta di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconterà alla conduttrice del talk, Silvia Toffanin. Lugino Celestinonasce a Torino nel 1967 in un famiglia di origini salernitane. Abbandona da giovanissimo gli studi per lavorare come muratore ed elettricista. A 19 anni inizia a muovere i primi passi nel mondo del clubbing nella discotechesua città natale. Negli anni Novanta pubblica il primo album omonimo (1996) a seguito dei successi radiofonici ottenuti con. Fly, Sweetly,’s Violin.e il successo internazonale Nel 1998 inizia la collaborazione con Carlo Montagner e Paolo Sandrini e pubblica (your love) Elisir, che diviene una hit dell’estate 1998, e due produzioni firmate da solo per i club: Cuba Libre, sotto lo pseudonimo Dottor Dag, e Movimento, sotto lo pseudonimo Noise Maker.