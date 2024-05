Gian Piero Gasperini come Bob Dylan

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) Parlando di calcio penso alla musica, è più forte di me. Vedo una squadra muoversi dentro spartiti immaginari, con pause e ripartenze cadenzate oppure sincopate, lente o velocissime. Vedo un’orchestra sinfonica, con gli archi, i legni (volgarmente i fiati), le percussioni. Guardando l’Atalanta annichilire il Bayer Leverkusen, ho visto un uomo in panchina agitarsiun direttore d’orchestra con la bacchetta in mano. La sua canizie rubava la mia fantasia, trascinando il pensiero verso il famosissimo von Karajan (bianco in testalui, perfino somigliante), da sempre raccontatoil più grande di tutti i tempi. Attaccava, l’Atalanta, seguendo le braccia del proprio allenatore che invitava la squadra a spingere, in un crescendo wagneriano (*).ha cambiato il calcio in Italia, e oggi la sua musica risuona un po’ ovunque. Tutti si ispirano a lui, lo hanno preso a modello. Sembra di essere tornati indietro di trent’anni quando comparve sulla scena Arrigo Sacchi, mister “intensità”.