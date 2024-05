Ghali - il racconto della madre malata | La più triste realtà della mia vita

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 25 maggio 2024)è un trapper diverso. Canta, come tutti, di donne, feste e denaro, ma non vi si limita.– e lo abbiamo visto all’ultimo Festival di Sanremo – è un trapper che utilizza la musica per veicolare messaggi diversi, per parlare di politica, ingiustizia e dolore. E forse, per lui, è arrivato il momento di cantare anchemamma Amel emalattia che gliel’ha quasi portata via. Del tumore, l’artista ha parlato a Milano, in occasione del meeting annuale Ieo con le donne, che riunisce pazienti ed ex pazienti dell’Istituto europeo di oncologia.a sostegno delle donne affette da tumore “Tutto bene, mamma è qui con noi” così ha esorditosul palco del teatro Manzoni di Milano, anche lui presente all’incontro voluto dall’oncologo Umberto Veronesi e che, anche dopo la sua scomparsa, continua a riunire le donne che affrontano o hanno dovuto affrontare la diagnosi di un tumore.