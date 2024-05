Ghali e le due diagnosi di tumore della mamma Amel - il ricordo sulle visite in carcere dal padre | Avevo paura di parlarn - ora sono pronto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Per due volte la madre diha dovuto affrontare ladi, un’esperienza traumatica che ha inevitabilmente segnato la vita del rapper milanese. È lui stesso a raccontare quel periodo complicatosua vita, iniziato da bambino con la primaper la madre. Sul palco del teatro Manzoni di Milano per un evento organizzato dall’Istituto europeo di oncologia fondato da Umberto Veronesi,spiega che finalmente è arrivato il momento di raccontare quella vicenda: «Ho tanta stima di chi reagisce e supera “questa cosa” – dice l’artista – Mial’ha affrontata per la prima volta nel 2001 e poi ancora durante la pandemia. Orapere. Magari scriverò una canzone». Proprio la passione per la musica avrebbe un legame forte percon quell’esperienza andata avanti con le cure: «Appena superato quel problema, tutto è migliorato, è entrata la luce nella nostra vita.