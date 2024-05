Gestione dello stress e benessere organizzativo con la Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 25 maggio 2024 – Tre giorni dedicati alladelle emozioni ee al legame tra la scienza della felicità e ilper i professionisti e le professioniste dell’assistenza dell’Asl Toscana sud est. organizzato dal Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche, il corso di formazione si è aperto il 21 maggio all’Auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto, ha fatto tappa all’Università per Stranieri di Siena e ieri si è concluso all’auditorium del San Donato di Arezzo. “Ladelle emozioni è fondamentale per le professioni che erogano assistenza e sono caratterizzate da un alto coinvolgimento emotivo e relazionale con la persona assistita - sottolinea la dott.ssa Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche dell’Asl Tse – L’obiettivo di queste tre giornate di formazione è stato quello di fornire ulteriori strumenti ed elementi che consentano di utilizzare al meglio le risorse emotive di ogni professionista, per migliorare il, costruire e mantenere relazioni sane e funzionali”.