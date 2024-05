Gerry Scotti accende la polemica contro la Rai | lo hanno capito tutti - il bersaglio è proprio la famosa collega

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 25 maggio 2024) Il celebre conduttore si è recentemente scagliatola Rai ealcuni volti noti della rete ammiraglia. Ecco cosa è successo. Volto molto amato del piccolo schermo,è uno dei conduttori più seguiti dal pubblico italiano. Nome d’arte di Virginio, il conduttore inizia la sua scalata verso il successo in radio, lavorando al fianco di Claudio Cecchetto e utilizzando la sua voce come mezzo di comunicazione principale.grazie al continuo supporto del noto produttore radiofonico,approda anche in televisione partecipando a DeeJay Television.: il conduttore èla Rai (Foto ANSA) – Cityrumors.itNel corso degli anni Novanta, il successo televisivo del conduttore conosce una nuova fase di fama e apprezzamenti tra il pubblico italiano.diventa il volto principale dei quiz televisivi di Mediaset, oltre a condurre programmi di varietà e molti talent show.