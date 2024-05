George Lucas risponde ai commenti di Martin Scorsese sulla Marvel | Credo abbia cambiato idea…

(Di sabato 25 maggio 2024), il creatore di Star Wars, ha recentemente espresso la sua opinione suidiriguardo ai film. Nel 2019,aveva paragonato i film di supereroi ai parchi a tema, sollevando un dibattito a Hollywood. Durante un’intervista a Cannes con Brut 9,ha discusso queste dichiarazioni, sostenendo chepotrebbe averidea. “J’étais à la plage, à faire des châteaux de sables avec Steven Spielberg. Des amis m’ont appelé en disant : regarde les infos , c’est là que j’ai compris que Star Wars était un vrai succès.” Conversation entre @ATrapenard et, qui reçoit une Palme d’or d’honneur… pic.twitter.com/uXMN78AktA — Brut FR (@brutofficiel) May 24, 2024 “Il cinema è l’arte dell’immagine in movimento“, ha detto. “Quindi, se l’immagine si muove, allora è cinema.che Martyun po’ idea“. Ha anche ricordato la collaborazione conattraverso la Film Foundation, sottolineando che inizialmenteera contrario ai film in digitale, ma successivamente haopinione.

