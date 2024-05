Genshin Impact 4 7 | Codici da riscattare e novità in arrivo

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 25 maggio 2024)ha recentemente svelato le anticipazioni per la tanto attesa versione 4.7 durante uno streaming ricco di sorprese e regali per i giocatori affezionati. Tra lepiù eclatanti, l’emissione dipromozionali che sbloccano Primogemme gratuite, Mora e altre risorse vitali per progredire nel gioco.daperLa lista deie delle relative ricompense è stata pubblicata, generando un’onda di eccitazione tra i fan del gioco. Tuttavia, il processo di riscatto deiè semplice e accessibile, poiché può essere eseguito direttamente dal menu delle impostazioni dio tramite il sito ufficiale del gioco. Questa iniziativa ha riscosso un grande successo, dando ai giocatori la possibilità di arricchire la propria esperienza di gioco con risorse preziose. Ecco una lista completa deipromozionali e delle relative ricompense: US2VLGSXCAT9 – 100 Primogems e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico 6A2ULZTFVBCV – 100 Primogems e 5 unità di Ingegno dell’Eroe BS3DLYAFVAUH – 100 Primogems e 50.