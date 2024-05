Genoa - Vitinha ha convinto Gilardino | al lavoro col Marsiglia per trattenerlo

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilche verrà potrebbe ripartire da Victor. L`attaccante portoghese arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dall`Olympique.

Il Genoa ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo della 38ma giornata della Serie A. Il Grifone è passato in vantaggio al 13? con Malinovsky su invito di Martin e poi ha raddoppiato al 59? con la rete di Vitinha, bravo ad approfittare dell’assist di Gudmundsson. oasport

GENOVA (ITALPRESS) – Da quando Thiago Motta è stato segnalato vicino alla Juventus il Bologna ha perso smalto e vivacità. E la corsa per il terzo posto sembra appannaggio dei bianconeri. Parallelamente il Genoa saluta il suo pubblico, davvero encomiabile, con una condotta di gara perfetta e vince 2-0, con merito, una partita messa in discesa da una magia di Malinovskyi e chiusa, quasi allo scoccare dell’ora, da Vitinha. ildenaro

Motta, l’addio non è da Champions. Il Bologna è rimasto sul pullman. E il terzo posto rischia di sfuggire - Motta, l’addio non è da Champions. Il Bologna è rimasto sul pullman. E il terzo posto rischia di sfuggire - Orsolini e Saelemaekers girano a vuoto, il genoa ha più fame e chiude la gara con Malinovskyi e vitinha. Fabbian colpisce un palo di testa. Campionato chiuso a 68 punti: ora la società cerca il nuovo ... ilrestodelcarlino

Serie A 38ª giornata: tabellino, pagelle e assist Genoa-Bologna 2-0 - Serie A 38ª giornata: tabellino, pagelle e assist genoa-Bologna 2-0 - genoa-Bologna 2-0 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 38ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ... direttaradio

Genoa, chiusura con il botto. Malinovskyi e Vitinha affondano il Bologna, la felicità di Gilardino - genoa, chiusura con il botto. Malinovskyi e vitinha affondano il Bologna, la felicità di Gilardino - Funzionano le novità in formazione volute dal tecnico, che al primo anno di serie A ha fatto più punti di Gasperini ... genova.repubblica