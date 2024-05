(Di sabato 25 maggio 2024) Tra le note più positive dell`ottimo campionato delc`è anche il rendimento di Ruslan. L`ucraino, arrivato in prestito in.

GENOVA (ITALPRESS) – Da quando Thiago Motta è stato segnalato vicino alla Juventus il Bologna ha perso smalto e vivacità. E la corsa per il terzo posto sembra appannaggio dei bianconeri. Parallelamente il Genoa saluta il suo pubblico, davvero encomiabile, con una condotta di gara perfetta e vince 2-0, con merito, una partita messa in discesa da una magia di Malinovskyi e chiusa, quasi allo scoccare dell’ora, da Vitinha. ildenaro

Genoa, Malinovskyi: "Felice per l'Atalanta. Ora tifiamo per la Fiorentina" - Tra le note più positive dell`ottimo campionato del genoa c`è anche il rendimento di Ruslan malinovskyi. L`ucraino, arrivato in prestito in estate dall`Olympique Ma.

Serie A 38ª giornata: tabellino, pagelle e assist Genoa-Bologna 2-0 - genoa-Bologna 2-0 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 38ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...

Martin, tanta spinta e un bell'assist. Passerella da applausi per Strootman - Leali 6 Aiutato dal palo su Fabbian nel primo tempo, ci mette del suo sempre sul centrocampista nella ripresa. Cittadini 6,5 Alla prima da titolare, dimostra personalità, capacità di appoggiare la m ...