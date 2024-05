Genoa e Samp | nuove violenze tra i tifosi Due blucerchiati in ospedale

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa in vista del Bologna. I dettagli Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa-Bologna. TIFOSI – «Ho parlato spesso e continuerò a dire che quest’anno sono stati per noi il cuore pulsante.

calcionews24

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa in vista del Bologna. I dettagli Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa-Bologna. TIFOSI – «Ho parlato spesso e continuerò a dire che quest’anno sono stati per noi il cuore pulsante.

calcionews24